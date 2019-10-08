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Одразу 10 послуг для народження дитини: у Києві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:31
Пропонуємо до обговорення:
У Києві відбулася презентація запуску послуги "єМалятко" - першого комплексного сервісу в Україні, який об’єднує 10 послуг, пов’язаних з народженням дитини.
Дивися повний текст Одразу 10 послуг для народження дитини: у Києві презентували сервіс \"єМалятко\"
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:31
"реєстрація народженої дитини в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків"
А таке потрібно було робити?
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