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Одразу 10 послуг для
народження дитини: у Києві...

Одразу 10 послуг для народження дитини: у Києві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:31

Одразу 10 послуг для народження дитини: у Києві...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві відбулася презентація запуску послуги "єМалятко" - першого комплексного сервісу в Україні, який об’єднує 10 послуг, пов’язаних з народженням дитини.

Дивися повний текст Одразу 10 послуг для народження дитини: у Києві презентували сервіс \"єМалятко\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:31

"реєстрація народженої дитини в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків"
А таке потрібно було робити?
cannabis_ua
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