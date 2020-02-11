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НБУ допускає зниження ставок за депозитами в 2020 р до...
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:33
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) очікує зниження ставок по депозитах в 2020 році до 1% по валюті і нижче 10% по гривні за умови затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), яке може привести до чергових демонстрацій під стінами центробанку, повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій.
Дивися повний текст НБУ допускає зниження ставок за депозитами в 2020 р до 1% у валюті
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R2
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:54
И кому те депозиты при таком раскладе будут нужны? Пару штук баксов проще будет в погребе спрятать - и проще и меньше времени уйдёт
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gorobezus
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:11
а если пару миллиардов прокрутиь так это же целое состояние.
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alekc_sizov
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:18
Ну в Швейцарії на їх франк - взагалі від"ємні ставки , на доллар США - до 2 % максимум , на євро - менше ...
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Puente
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