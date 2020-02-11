RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ допускає зниження ставок
за депозитами в 2020 р до...

НБУ допускає зниження ставок за депозитами в 2020 р до...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:33

НБУ допускає зниження ставок за депозитами в 2020 р до...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) очікує зниження ставок по депозитах в 2020 році до 1% по валюті і нижче 10% по гривні за умови затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), яке може привести до чергових демонстрацій під стінами центробанку, повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій.

Дивися повний текст НБУ допускає зниження ставок за депозитами в 2020 р до 1% у валюті.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93480
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:54

И кому те депозиты при таком раскладе будут нужны? Пару штук баксов проще будет в погребе спрятать - и проще и меньше времени уйдёт
gorobezus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 20.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:11

а если пару миллиардов прокрутиь так это же целое состояние.
alekc_sizov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 72
З нами з: 14.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:18

Re: НБУ допускає зниження ставок за депозитами в 2020 р до..

Ну в Швейцарії на їх франк - взагалі від"ємні ставки , на доллар США - до 2 % максимум , на євро - менше ...
Puente
 
Повідомлень: 2518
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gippo, MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Які дороги ремонтуватимуть в Україні в 2020 році...
R2 » П'ят 14 лют, 2020 13:17
0 1
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 лют, 2020 13:17
R2
В Україні планується зниження ціни на газ і теплоенергію... 1, 2
R2 » Чет 13 лют, 2020 10:52
11 429
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2020 21:36
ruvex
ДТЕК допускає оскарження рішення НКРЕКП про оплату...
R2 » Вів 11 лют, 2020 20:18
1 141
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 20:18
yil56

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.