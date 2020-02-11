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НБУ допускає зниження ставок
за депозитами в 2020 р до...

НБУ допускає зниження ставок за депозитами в 2020 р до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:33

НБУ допускає зниження ставок за депозитами в 2020 р до...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) очікує зниження ставок по депозитах в 2020 році до 1% по валюті і нижче 10% по гривні за умови затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), яке може привести до чергових демонстрацій під стінами центробанку, повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій.

Дивися повний текст НБУ допускає зниження ставок за депозитами в 2020 р до 1% у валюті.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:11

а если пару миллиардов прокрутиь так это же целое состояние.
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:18

Re: НБУ допускає зниження ставок за депозитами в 2020 р до..

Ну в Швейцарії на їх франк - взагалі від"ємні ставки , на доллар США - до 2 % максимум , на євро - менше ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:19

Puente так там стабильность и экономика, а у нас что ни 5 лет, то какой-то кипишь :D и вообще слушать наших чинуш, вредно для здоровья :D, такое лепят
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 02:00

Дурень думкою багатіє... И ещё - "понабирают детей в армию, а молока не дают...". И тут нате Вам - "экономический прорыв"! - С падением промпроизводства. Фикция! Лапша!
himikjus
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