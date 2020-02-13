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Які дороги ремонтуватимуть
в Україні в 2020 році...

Які дороги ремонтуватимуть в Україні в 2020 році...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:17

Які дороги ремонтуватимуть в Україні в 2020 році...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін затвердив перелік автомобільних доріг, які відремонтують у 2020 році.

Дивися повний текст Які дороги ремонтуватимуть в Україні в 2020 році (інфографіка).
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