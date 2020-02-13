|
|
Які дороги ремонтуватимуть в Україні в 2020 році...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:17
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін затвердив перелік автомобільних доріг, які відремонтують у 2020 році.
Дивися повний текст Які дороги ремонтуватимуть в Україні в 2020 році (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93480
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|39
|
П'ят 14 лют, 2020 13:18
Puente
|
|5
|315
|
П'ят 14 лют, 2020 13:06
SMOKE
|
|7
|193
|