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Ситуація на ринку електроенергії
вимагає негайних змін у...

Ситуація на ринку електроенергії вимагає негайних змін у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:47

Ситуація на ринку електроенергії вимагає негайних змін у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Дивися повний текст Ситуація на ринку електроенергії вимагає негайних змін у Правилах ринку - Енергоатом.
R2
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