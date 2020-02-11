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Ситуація на ринку електроенергії вимагає негайних змін у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:47
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.
Дивися повний текст Ситуація на ринку електроенергії вимагає негайних змін у Правилах ринку - Енергоатом
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