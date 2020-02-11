Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.
Дивися повний текст Ситуація на ринку електроенергії вимагає негайних змін у Правилах ринку - Енергоатом.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:47
Ситуація на ринку електроенергії вимагає негайних змін у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ситуація на ринку електроенергії вимагає негайних змін у Правилах ринку - Енергоатом.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:47
"Суттєве зниження рівня заявлених цін та значне збільшення заявлених обсягів у нічні години доби, що може вказувати на ознаки маніпулювання ринком".
В чому маніпуляція? В тому що в нічні години у всьому світі найдешевша електрична енергія? В тому що інколи обладнання із виробництва електричної енергії дорожче зупинити чим дати можливість йому попрацювати цілу ніч задарма?
Зовсім не зрозуміло на чому грунтувалися висновки щодо маніпуляції на ринку?
Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:25
cannabis_ua Вероятно, Беня перепродает электроэнергию из-за поребрика ...
Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:53
Это рынок. Откуда есть возможность от туда и перепродают.
Просто из новости не ясно в чем манипуляция, кто манипулирует, зачем манипулирует...
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:58
Зраду неоткуда высасывать,пошли в ход пальцы(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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