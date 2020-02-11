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Ситуація на ринку електроенергії
вимагає негайних змін у...

Ситуація на ринку електроенергії вимагає негайних змін у...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:47

Ситуація на ринку електроенергії вимагає негайних змін у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Дивися повний текст Ситуація на ринку електроенергії вимагає негайних змін у Правилах ринку - Енергоатом.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:47

"Суттєве зниження рівня заявлених цін та значне збільшення заявлених обсягів у нічні години доби, що може вказувати на ознаки маніпулювання ринком".
В чому маніпуляція? В тому що в нічні години у всьому світі найдешевша електрична енергія? В тому що інколи обладнання із виробництва електричної енергії дорожче зупинити чим дати можливість йому попрацювати цілу ніч задарма?
Зовсім не зрозуміло на чому грунтувалися висновки щодо маніпуляції на ринку?
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:25

cannabis_ua Вероятно, Беня перепродает электроэнергию из-за поребрика ...
mvi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:36

Никто не называет отпускные цены Энергоатом а, и так называемого "гарантированного покупателя"
vlaktinov
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:38

Мне кажется, что посредник имеет в два раза больше, чем производитель!
vlaktinov
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:53

  mvi написав:cannabis_ua Вероятно, Беня перепродает электроэнергию из-за поребрика ...

Это рынок. Откуда есть возможность от туда и перепродают.
Просто из новости не ясно в чем манипуляция, кто манипулирует, зачем манипулирует...
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:58

  cannabis_ua написав:Зовсім не зрозуміло на чому грунтувалися висновки щодо маніпуляції на ринку?


Зраду неоткуда высасывать,пошли в ход пальцы(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:14

  vlaktinov написав:Никто не называет отпускные цены Энергоатом а, и так называемого "гарантированного покупателя"

Сейчас это комерчесская тайна, а ранше у Энергоатома был общеизвесный тариф.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:51

Если у нас энергорынок, то хочу получать дешёвую электроэнергию с АЭС, а мне нагло подсовывают дорогую зелёную с СЭС Ахметова. Ещё и тариф хотят поднять.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 00:47

  warlamp написав:Если у нас энергорынок, то хочу получать дешёвую электроэнергию с АЭС, а мне нагло подсовывают дорогую зелёную с СЭС Ахметова. Ещё и тариф хотят поднять.

С другой стороны, "самую дешёвую через 20 лет" энергию покупать нужно законодательно. Поэтому рынок действительно есть, но не для всех.
moveton
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