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Ситуація на ринку електроенергії
вимагає негайних змін у...

Ситуація на ринку електроенергії вимагає негайних змін у...
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 12:05

  warlamp написав:Если у нас энергорынок, то хочу получать дешёвую электроэнергию с АЭС, а мне нагло подсовывают дорогую зелёную с СЭС Ахметова. Ещё и тариф хотят поднять.

Получать дешёвую энергию хотят все, включая промышленность, но в стране Энергоатом не покрывает всего потребления. С точки зрения обычного рынка, если потребитель готов покупать электроэнергию у дорогих тепловых электростанций, а у потребителя выхода нет, то Энергоатом должен повысить стоимость своей электроэнергии до стоимости тепловой и получать сверхдоходы. Рынок электроэнергии довольно специфический. Солнечная энергия вообще находится за пределами рынка - эти станции работают по тарифу, так как государство законодательно обещало инвесторам стабильный доход.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 12:11

Re: Ситуація на ринку електроенергії вимагає негайних змін у

Финансы попробовали бы выложить более полные статьи, как эта например: https://www.google.com/amp/s/interfax.c ... 4-amp.html
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлень: 2796
З нами з: 27.02.09
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Подякували: 580 раз.
 
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  #<12
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