Ситуація на ринку електроенергії вимагає негайних змін у...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
warlamp написав:Если у нас энергорынок, то хочу получать дешёвую электроэнергию с АЭС, а мне нагло подсовывают дорогую зелёную с СЭС Ахметова. Ещё и тариф хотят поднять.
Получать дешёвую энергию хотят все, включая промышленность, но в стране Энергоатом не покрывает всего потребления. С точки зрения обычного рынка, если потребитель готов покупать электроэнергию у дорогих тепловых электростанций, а у потребителя выхода нет, то Энергоатом должен повысить стоимость своей электроэнергии до стоимости тепловой и получать сверхдоходы. Рынок электроэнергии довольно специфический. Солнечная энергия вообще находится за пределами рынка - эти станции работают по тарифу, так как государство законодательно обещало инвесторам стабильный доход.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.