Сервіс «Безпечне водіння» запустився 10 січня і за місяць вже отримав понад 10 тис. користувачів.
Дивися повний текст Українцям будуть платити гроші за обережне водіння (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:15
Українцям будуть платити гроші за обережне водіння...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям будуть платити гроші за обережне водіння (інфографіка).
Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:20
Тестируют будущую систему слежки за водителями. Построение цифрового концлагеря продолжается.
|