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Українцям будуть платити
гроші за обережне водіння...

Українцям будуть платити гроші за обережне водіння...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:15

Українцям будуть платити гроші за обережне водіння...

Пропонуємо до обговорення:
Сервіс «Безпечне водіння» запустився 10 січня і за місяць вже отримав понад 10 тис. користувачів.

Дивися повний текст Українцям будуть платити гроші за обережне водіння (інфографіка).
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Чекаємо подорожчання страхування.
papchik
 
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Тестируют будущую систему слежки за водителями. Построение цифрового концлагеря продолжается.
Nicolas21
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:33

Re: Українцям будуть платити гроші за обережне водіння...

  Nicolas21 написав:Тестируют будущую систему слежки за водителями. Построение цифрового концлагеря продолжается.

Та да, как то рьяно всех переписать и на контроль хотят поставить, во всех направлениях.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:36

  papchik написав:Чекаємо подорожчання страхування.

+1, всем всключат эту штуку, а будут выплачивать некоторым и не далеко не тот %, который заложат
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
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зарегистрироваться, установить приложение на телефон ребенка и в пусть ездит в троллейбусе, автобусе и зарабатывает каждый день :)
asdrud2016
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