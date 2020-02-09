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Українцям будуть платити гроші за обережне водіння...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:15
Пропонуємо до обговорення:
Сервіс «Безпечне водіння» запустився 10 січня і за місяць вже отримав понад 10 тис. користувачів.
Дивися повний текст Українцям будуть платити гроші за обережне водіння (інфографіка)
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R2
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:15
Чекаємо подорожчання страхування.
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papchik
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:20
Тестируют будущую систему слежки за водителями. Построение цифрового концлагеря продолжается.
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Nicolas21
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:33
Nicolas21 написав:
Тестируют будущую систему слежки за водителями. Построение цифрового концлагеря продолжается.
Та да, как то рьяно всех переписать и на контроль хотят поставить, во всех направлениях.
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tigr-uu
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:36
papchik написав:
Чекаємо подорожчання страхування.
+1, всем всключат эту штуку, а будут выплачивать некоторым и не далеко не тот %, который заложат
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omb
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Додано: Нед 16 лют, 2020 12:21
зарегистрироваться, установить приложение на телефон ребенка и в пусть ездит в троллейбусе, автобусе и зарабатывает каждый день :)
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asdrud2016
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Додано: Нед 16 лют, 2020 16:58
asdrud2016 там возвращают % от суммы страховки на авто, так что ребенка мучать бестолку
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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