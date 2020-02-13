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В Україні запрацював сервіс
електронних квитанцій

В Україні запрацював сервіс електронних квитанцій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:20

В Україні запрацював сервіс електронних квитанцій

Пропонуємо до обговорення:
В уряді до сервісу check.gov.ua підключили всі основні державні органи.

Дивися повний текст В Україні запрацював сервіс електронних квитанцій.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:21

Сервіс працює. Де Ощадбанк?
cannabis_ua
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