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В Україні запрацював сервіс електронних квитанцій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:20
Пропонуємо до обговорення:
В уряді до сервісу check.gov.ua підключили всі основні державні органи.
Дивися повний текст В Україні запрацював сервіс електронних квитанцій
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:21
Сервіс працює. Де Ощадбанк?
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