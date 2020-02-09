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Вперше тарифи не ростуть, а зменшуються - Гончарук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:17
Пропонуємо до обговорення:
За його словами, це перший опалювальний сезон за багато років, коли тарифи не зростають, а зменшуються
Дивися повний текст Вперше тарифи не ростуть, а зменшуються - Гончарук
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