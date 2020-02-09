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Вперше тарифи не ростуть,
а зменшуються - Гончарук

Вперше тарифи не ростуть, а зменшуються - Гончарук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:17

Вперше тарифи не ростуть, а зменшуються - Гончарук

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, це перший опалювальний сезон за багато років, коли тарифи не зростають, а зменшуються

Дивися повний текст Вперше тарифи не ростуть, а зменшуються - Гончарук.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:44

На самокате об Милонованова ударился что ли?....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:54

Это такой бред.. каких поставщиков можно выбирать?
Finguru
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:05

коли ви нарешті зрозумієте, що не в тарифах чи витратах щастя, а в можливості їх сплачувати? треба більше заробляти а не менше витрачати. де ж ми так нагрішили...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:27

Re: Вперше тарифи не ростуть, а зменшуються - Гончарук

как и газ что ли?
ol_sedinkin
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:30

Читаю о какой-то альтернативной реальности...
Платежка за ноябрь (тепло) - менее 1000грн. Декабрь - чуть более 1100грн. Январь - около 2200грн. 2200 меньше чем 1000??? Хм, не знал...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:52

По моему при такой зиме и таких платежках кто-то не хило нагрел лапу, и это не получатели платежек. Но Гончарук молодец, креативно подошел и преподнес лохторату как очередное покращення, не зря президент в нем потенциал разглядел....
tigr-uu
 
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