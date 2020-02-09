За його словами, це перший опалювальний сезон за багато років, коли тарифи не зростають, а зменшуються
Дивися повний текст Вперше тарифи не ростуть, а зменшуються - Гончарук.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:17
Вперше тарифи не ростуть, а зменшуються - Гончарук
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вперше тарифи не ростуть, а зменшуються - Гончарук.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:05
коли ви нарешті зрозумієте, що не в тарифах чи витратах щастя, а в можливості їх сплачувати? треба більше заробляти а не менше витрачати. де ж ми так нагрішили...
Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:27
Re: Вперше тарифи не ростуть, а зменшуються - Гончарук
как и газ что ли?
Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:30
Читаю о какой-то альтернативной реальности...
Платежка за ноябрь (тепло) - менее 1000грн. Декабрь - чуть более 1100грн. Январь - около 2200грн. 2200 меньше чем 1000??? Хм, не знал...
Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:52
По моему при такой зиме и таких платежках кто-то не хило нагрел лапу, и это не получатели платежек. Но Гончарук молодец, креативно подошел и преподнес лохторату как очередное покращення, не зря президент в нем потенциал разглядел....
Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:13
А я то думав що це заслуга теплої зими і те що впала ціна енергоносііїв на ринку
Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:56
Тарифи у платіжках ті самі, до тарифів застосували понижуючий коефіцієнт. Можливо, тимчасово. Тарифи порібно змінювати щомісяця у відповідь за зміну ціни енергоресурсів, тощо.
|