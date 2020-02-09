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Вперше тарифи не ростуть,
а зменшуються - Гончарук

Вперше тарифи не ростуть, а зменшуються - Гончарук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:39

  ruslan42212 написав:коли ви нарешті зрозумієте, що не в тарифах чи витратах щастя, а в можливості їх сплачувати? треба більше заробляти а не менше витрачати. де ж ми так нагрішили...
Экономіка-від проізводного "экономить".Немає такого поняття,как "заробляловка".Весь фокус в тому,щоб меньше витрачати,а більше заробляти.Не буде меньше витрат,скільки не заробляйте,все в трубу піде.(Це як Закон збереження єнергії)Тому багаті і розумні шукають де дешевше,де меньше витрат і кращі умови.Тому треба воювати за низькі ціни,а не за високі зарплати.
chumakcm1430
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