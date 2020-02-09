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Вперше тарифи не ростуть, а зменшуються - Гончарук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:39
ruslan42212 написав:
коли ви нарешті зрозумієте, що не в тарифах чи витратах щастя, а в можливості їх сплачувати? треба більше заробляти а не менше витрачати. де ж ми так нагрішили...
Экономіка-від проізводного "экономить".Немає такого поняття,как "заробляловка".Весь фокус в тому,щоб меньше витрачати,а більше заробляти.Не буде меньше витрат,скільки не заробляйте,все в трубу піде.(Це як Закон збереження єнергії)Тому багаті і розумні шукають де дешевше,де меньше витрат і кращі умови.Тому треба воювати за низькі ціни,а не за високі зарплати.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 09:08
в Белой Церкви тариф на тепло подняли на 10% по сравнению с 2019 годом. новые лица и новая политика врет и обещать не исполняя.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 10:19
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Додано: Суб 15 лют, 2020 13:38
цього року зими ще не було.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 16:09
chumakcm1430
мова про збільшення купівельної спроможності, а не про інфляційні зростання статистичних даних
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ruslan42212
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