Вперше тарифи не ростуть, а зменшуються - Гончарук
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ruslan42212 написав:коли ви нарешті зрозумієте, що не в тарифах чи витратах щастя, а в можливості їх сплачувати? треба більше заробляти а не менше витрачати. де ж ми так нагрішили...
Экономіка-від проізводного "экономить".Немає такого поняття,как "заробляловка".Весь фокус в тому,щоб меньше витрачати,а більше заробляти.Не буде меньше витрат,скільки не заробляйте,все в трубу піде.(Це як Закон збереження єнергії)Тому багаті і розумні шукають де дешевше,де меньше витрат і кращі умови.Тому треба воювати за низькі ціни,а не за високі зарплати.
Врет Гончарук. Тарифы увеличиваются. http://webcache.googleusercontent.com/s ... irefox-b-d В г.Ровно, где тариф за тепло и так был одним из самых больших в Украине (1795 грн/Гкал) , еще с 14.01.2020г. увеличили до 1890 грн/Гкал. А мер г.Ровно Хомко решил продлить аренду комунального имущества теплосетей с 30.01.2020г. еще на 10 лет. Совпадение? Не думаю.