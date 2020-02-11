У планах міністерства - наростити обсяг як зовнішніх, так і внутрішніх інвестицій.
Дивися повний текст У Мінекономіки розповіли, як планують залучати інвестиції в Україну.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:47
У Мінекономіки розповіли, як планують залучати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінекономіки розповіли, як планують залучати інвестиції в Україну.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:47
Чем их Милонованов накуривает???....
То что они ужи ПИИ на душу населения всем давно понятно.
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