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У Мінекономіки розповіли,
як планують залучати...

У Мінекономіки розповіли, як планують залучати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:47

У Мінекономіки розповіли, як планують залучати...

Пропонуємо до обговорення:
У планах міністерства - наростити обсяг як зовнішніх, так і внутрішніх інвестицій.

Дивися повний текст У Мінекономіки розповіли, як планують залучати інвестиції в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:47

Чем их Милонованов накуривает???....
То что они ужи ПИИ на душу населения всем давно понятно.
svetoch-10
 
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