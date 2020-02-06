RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Після запуску іпотеки будівництво
збільшиться вдвічі -...

Після запуску іпотеки будівництво збільшиться вдвічі -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:03

Після запуску іпотеки будівництво збільшиться вдвічі -...

Пропонуємо до обговорення:
Іпотека може надати значний поштовх ринку новобудов.

Дивися повний текст Після запуску іпотеки будівництво збільшиться вдвічі - Парцхаладзе.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93487
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:03

Вирішення кризису недобудов буде сприяти збільшенню новобудов, а не надання кредитів без гарантій отриманя житла. Наразі інвестори виплачують кредити і можуть ніколи иак і не отримати свої квартири. Лише в лютому проходили два велмких мітинги ошуканих інвесторів житлових комплексів, які мали всі необхідні дозвільні документи для будівництва та надійних забудовників.
sm0973184499
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Місцева влада має завершити будівництво довгобудів
R2 » Чет 06 лют, 2020 11:25
5 381
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 17:04
egor6508
Друга пенсія: як не залишитись без коштів після...
R2 » Нед 09 лют, 2020 13:26
4 527
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 06:23
finuser347
Як українці будуть отримувати субсидії після продажу землі
R2 » П'ят 07 лют, 2020 14:05
3 276
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2020 16:40
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.