Іпотека може надати значний поштовх ринку новобудов.
Дивися повний текст Після запуску іпотеки будівництво збільшиться вдвічі - Парцхаладзе.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:03
Після запуску іпотеки будівництво збільшиться вдвічі -...
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Дивися повний текст Після запуску іпотеки будівництво збільшиться вдвічі - Парцхаладзе.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:03
Вирішення кризису недобудов буде сприяти збільшенню новобудов, а не надання кредитів без гарантій отриманя житла. Наразі інвестори виплачують кредити і можуть ніколи иак і не отримати свої квартири. Лише в лютому проходили два велмких мітинги ошуканих інвесторів житлових комплексів, які мали всі необхідні дозвільні документи для будівництва та надійних забудовників.
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