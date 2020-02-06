Іпотека може надати значний поштовх ринку новобудов.
Дивися повний текст Після запуску іпотеки будівництво збільшиться вдвічі - Парцхаладзе.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:03
Після запуску іпотеки будівництво збільшиться вдвічі -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Після запуску іпотеки будівництво збільшиться вдвічі - Парцхаладзе.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:03
Вирішення кризису недобудов буде сприяти збільшенню новобудов, а не надання кредитів без гарантій отриманя житла. Наразі інвестори виплачують кредити і можуть ніколи иак і не отримати свої квартири. Лише в лютому проходили два велмких мітинги ошуканих інвесторів житлових комплексів, які мали всі необхідні дозвільні документи для будівництва та надійних забудовників.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:00
Re: Після запуску іпотеки будівництво збільшиться вдвічі -..
Спасибо НЕ НАДО !!!! уже строят там где бы и в голову не пришло отрезают часть склона и вместо части склона ставят дом ! засыпают глубокие ,10-метровой глубины , рвы на их месте строят ... каждый пятачок застраивают , каждую клумбу перед домом норовят застроить новым домом ... Сносят старые красивые двухэтажные здания и на их месте ставят высотки в старой части города ... остановите этот безпредел ! Пусть строят на окраинах города свои новые муравейники и новый улей
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
|