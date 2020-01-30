Про це заявив представник Міноборони під час засідання комітету Верховної Ради з нацбезпеки.
Дивися повний текст Закон про військову поліцію внесуть в Раду до кінця лютого.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:09
Закон про військову поліцію внесуть в Раду до кінця лютого
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закон про військову поліцію внесуть в Раду до кінця лютого.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:09
Зачем роздувать еще следствие в МО, создать службу по законности, типа внутренней безопасности с опытом оперативной и следственной работы в МВД, выявлять и фиксировать правонарушение, материалы передавать в ГБР, контроль за местными прокуратурами
|