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Закон про військову поліцію
внесуть в Раду до кінця лютого

Закон про військову поліцію внесуть в Раду до кінця лютого
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:09

Закон про військову поліцію внесуть в Раду до кінця лютого

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив представник Міноборони під час засідання комітету Верховної Ради з нацбезпеки.

Дивися повний текст Закон про військову поліцію внесуть в Раду до кінця лютого.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:09

Зачем роздувать еще следствие в МО, создать службу по законности, типа внутренней безопасности с опытом оперативной и следственной работы в МВД, выявлять и фиксировать правонарушение, материалы передавать в ГБР, контроль за местными прокуратурами
bklochok
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