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У Раді розкрили зарплату
спікера Разумкова

У Раді розкрили зарплату спікера Разумкова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:16

У Раді розкрили зарплату спікера Разумкова

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в апараті ВРУ.

Дивися повний текст У Раді розкрили зарплату спікера Разумкова.
R2
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