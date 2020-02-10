Про це повідомляє ФДМУ.
Дивися повний текст Директору ОПЗ дозволили знизити зарплату в 10 разів і пообіцяли бонуси.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:20
Директору ОПЗ дозволили знизити зарплату в 10 разів і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Директору ОПЗ дозволили знизити зарплату в 10 разів і пообіцяли бонуси.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:20
Щось нереальне, порівняно с Вітренко і іншими директорами зовсім смішно виглядає.
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