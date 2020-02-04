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"Нова Пошта" повідомила, чи
планує припиняти доставку...

"Нова Пошта" повідомила, чи планує припиняти доставку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:22

"Нова Пошта" повідомила, чи планує припиняти доставку...

Пропонуємо до обговорення:
"Нова Пошта Інтернешнл" (входить до групи компаній "Нова Пошта") не планує припиняти доставку відправлень в/з Китаю, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі компанії.

Дивися повний текст \"Нова Пошта\" повідомила, чи планує припиняти доставку в/з Китаю.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:22

Вирус без доступа влаги живет около 10-ти дней. С доступом влаги и при низкой теперетуре гораздо больше 10-ти дней.
Если кто то заразится вирусом именно от посылки из Китая, которые летят самолетами, то какого то жлоба из правления НП нужно будет расстрелять.
p_a_l
 
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