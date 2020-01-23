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Податкова роз'яснила, чи треба зберігати чеки з POS...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:27
Пропонуємо до обговорення:
Законодавство не зобов’язує продавців зберігати чеки з POS терміналів.
Дивися повний текст Податкова роз'яснила, чи треба зберігати чеки з POS терміналів
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