Законодавство не зобов’язує продавців зберігати чеки з POS терміналів.
Дивися повний текст Податкова роз'яснила, чи треба зберігати чеки з POS терміналів.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:27
Податкова роз'яснила, чи треба зберігати чеки з POS...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова роз'яснила, чи треба зберігати чеки з POS терміналів.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:01
а вот клиент если захочет вернуть товар на протяжении 14 дней ... то без чека этого сделать не сможет ;) речь о карте
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