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Ищем инвестора на 45% в
долю.Прибыльный бизнес мясоперерабат

Ищем инвестора на 45% в долю.Прибыльный бизнес мясоперерабат
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:23

Ищем инвестора на 45% в долю.Прибыльный бизнес мясоперерабат

Бизнес предложения вышлю на почьту или вайбер. Собственных средств хватает только на закупку скота и на зарплаты персоналу. Государственную гарантию оформим на возврат средств!
Robingud
 
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