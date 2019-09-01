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Ищем инвестора на 45% в долю.Прибыльный бизнес мясоперерабат
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:23
Бизнес предложения вышлю на почьту или вайбер. Собственных средств хватает только на закупку скота и на зарплаты персоналу. Государственную гарантию оформим на возврат средств!
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Robingud
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