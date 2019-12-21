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WhatsApp досяг позначки в
2 мільярди користувачів

WhatsApp досяг позначки в 2 мільярди користувачів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 07:38

WhatsApp досяг позначки в 2 мільярди користувачів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті компанії.

Дивися повний текст WhatsApp досяг позначки в 2 мільярди користувачів.
R2
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