Компанія Tesla вирішила радикально боротися з відновленням списаних в утиль автомобілів, які потрапили в ДТП.
Дивися повний текст Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль авто.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 08:22
Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль авто
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Дивися повний текст Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль авто.
Додано: Суб 15 лют, 2020 08:22
Добро пожаловать в будущее! Даже купив вещь она тебе не пренадлежит! По желанию изготовителя или третьих сторон её можно сделать непригодной к эксплуатации.. Apple, Samsung, Tesla, кто следующий?
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