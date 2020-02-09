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Tesla не дасть відновлювати
списані після ДТП в утиль авто

Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:22

Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль авто

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Tesla вирішила радикально боротися з відновленням списаних в утиль автомобілів, які потрапили в ДТП.

Дивися повний текст Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль авто.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:22

Добро пожаловать в будущее! Даже купив вещь она тебе не пренадлежит! По желанию изготовителя или третьих сторон её можно сделать непригодной к эксплуатации.. Apple, Samsung, Tesla, кто следующий?
straponesa
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