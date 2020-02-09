Компанія Tesla вирішила радикально боротися з відновленням списаних в утиль автомобілів, які потрапили в ДТП.
Дивися повний текст Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль авто.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 08:22
Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль авто.
Додано: Суб 15 лют, 2020 08:22
Добро пожаловать в будущее! Даже купив вещь она тебе не пренадлежит! По желанию изготовителя или третьих сторон её можно сделать непригодной к эксплуатации.. Apple, Samsung, Tesla, кто следующий?
Додано: Суб 15 лют, 2020 11:41
Re: Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль ав
Наш транспорт - велосипед та громадський транспорт!
Додано: Суб 15 лют, 2020 11:56
Машина - средство повышенной опасности, которая в результате некоторых ДТП превращается в угрозу жизни окружающих.
В данном случае, было бы логичным вообще отключать всю электронику на борту.
Додано: Суб 15 лют, 2020 12:20
Владение вещью и есть предоставление права владельцу самому принимать решение (и нести за это ответственность) о том, можно ли пользоваться вещью, или нет. Когда это решение принимается за него, то он - не владелец вещи, а всего лишь её арендатор
Додано: Суб 15 лют, 2020 12:49
Re: Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль ав
Когда владелец восстановленной Теслы подключает её к Суперчарджеру, то есть вероятность поломки этой зарядки в следствие не качественно проведённого ремонта. Потому позиция Теслы имеет место быть: "мы не знаем, что вы там у себя в гараже нахимичили с машиной, потому фиг вам, а не наши зарядки". Логично ведь, правда?
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