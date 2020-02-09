Компанія Tesla вирішила радикально боротися з відновленням списаних в утиль автомобілів, які потрапили в ДТП.
Дивися повний текст Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль авто.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 лют, 2020 08:22
Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль авто.
Додано: Суб 15 лют, 2020 11:41
Re: Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль ав
Наш транспорт - велосипед та громадський транспорт!
Додано: Суб 15 лют, 2020 11:56
Машина - средство повышенной опасности, которая в результате некоторых ДТП превращается в угрозу жизни окружающих.
В данном случае, было бы логичным вообще отключать всю электронику на борту.
Додано: Суб 15 лют, 2020 12:20
Владение вещью и есть предоставление права владельцу самому принимать решение (и нести за это ответственность) о том, можно ли пользоваться вещью, или нет. Когда это решение принимается за него, то он - не владелец вещи, а всего лишь её арендатор
Додано: Суб 15 лют, 2020 12:49
Re: Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль ав
Когда владелец восстановленной Теслы подключает её к Суперчарджеру, то есть вероятность поломки этой зарядки в следствие не качественно проведённого ремонта. Потому позиция Теслы имеет место быть: "мы не знаем, что вы там у себя в гараже нахимичили с машиной, потому фиг вам, а не наши зарядки". Логично ведь, правда?
Додано: Суб 15 лют, 2020 14:33
LutsMan
свермощная быстрая зарядка до 250 квтч - это очень серьезное инженерное испытание для батареи, охлаждения, соединений. Приятно мало будет, если такое полыхнет где-то на паркинге.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 16 лют, 2020 00:06
Я бы поверил в эту логику, если бы не "...в компанії ускладнюють купівлю запчастин або не поставляють оновлення програмного забезпечення на подібні авто...".
Не в зарядках дело.
Додано: Нед 16 лют, 2020 06:46
Re: Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль ав
с зарядкой битых батарей это одно дело а вот право лочить девайс честно тобой купленный, даже такой дорогой как автомобиль по инициативе производителя, мало ли что ему взбредет в голову в следующий раз - не радостная перспектива. Да и хакерам данная возможность рано или поздно также будет доступна.
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:30
Только в совке и производных от оного...
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:44
Re: Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль ав
Так автомобиль никто и не лочил, отключили функцию, которую новый владелец не покупал.
Вот смотрите пример из жизни - вы купили БУ ноутбук. Пользуетесь, не нарадуетесь, предыдущий хозяин оставил кучу программ крутых. они Вам очень нравятся. И тут в однажды на экране надпись - "Программа обнаружила, что она установлена не легально и заблокирована." Кому будете предъявлять претензии ? Тому, кто Вам продал ноутбук ? Или производителю программы, у которого украли ключ и пиратски поставили ? Вот здесь примерно такая же ситуация.
А на счёт хакеров - Тесла с рождения в своём софте использует сертификаты, так что тут всё норм (нужно просто помнить, откуда Маск начинал - PayPal)
Востаннє редагувалось LutsMan в Пон 17 лют, 2020 12:57, всього редагувалось 1 раз.
|