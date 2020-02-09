Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль авто
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straponesa написав:Добро пожаловать в будущее! Даже купив вещь она тебе не пренадлежит! По желанию изготовителя или третьих сторон её можно сделать непригодной к эксплуатации.. Apple, Samsung, Tesla, кто следующий?
Машина - средство повышенной опасности, которая в результате некоторых ДТП превращается в угрозу жизни окружающих. В данном случае, было бы логичным вообще отключать всю электронику на борту.
Владение вещью и есть предоставление права владельцу самому принимать решение (и нести за это ответственность) о том, можно ли пользоваться вещью, или нет. Когда это решение принимается за него, то он - не владелец вещи, а всего лишь её арендатор
Фразы дикаря с пещеры. Т.е. ездить можно игнорируя правила, в том числе дорожного движения, исходя из принятого решения в конкретный момент времени? Так же с оружием и отравляющими веществами?
straponesa написав:Добро пожаловать в будущее! Даже купив вещь она тебе не пренадлежит! По желанию изготовителя или третьих сторон её можно сделать непригодной к эксплуатации.. Apple, Samsung, Tesla, кто следующий?
Машина - средство повышенной опасности, которая в результате некоторых ДТП превращается в угрозу жизни окружающих. В данном случае, было бы логичным вообще отключать всю электронику на борту.
Только в совке и производных от оного...
Пользование автомобилем намного более зарегулировано вне совка, чем вы можете себе представить.
Son of Sun написав:Машина - средство повышенной опасности, которая в результате некоторых ДТП превращается в угрозу жизни окружающих. В данном случае, было бы логичным вообще отключать всю электронику на борту.
Только в совке и производных от оного...
Пользование автомобилем намного более зарегулировано вне совка, чем вы можете себе представить.
Возможно. Но я про конкретную формулировку в ПДД -- она была только в совке.
Surfer написав:а вот право лочить девайс честно тобой купленный, даже такой дорогой как автомобиль по инициативе производителя, мало ли что ему взбредет в голову в следующий раз - не радостная перспектива. Да и хакерам данная возможность рано или поздно также будет доступна.
Так автомобиль никто и не лочил, отключили функцию, которую новый владелец не покупал. Вот смотрите пример из жизни - вы купили БУ ноутбук. Пользуетесь, не нарадуетесь, предыдущий хозяин оставил кучу программ крутых. они Вам очень нравятся. И тут в однажды на экране надпись - "Программа обнаружила, что она установлена не легально и заблокирована." Кому будете предъявлять претензии ? Тому, кто Вам продал ноутбук ? Или производителю программы, у которого украли ключ и пиратски поставили ? Вот здесь примерно такая же ситуация.
Ну это если очень примерно ТА ЖЕ ситуация. В действительности если у меня какой то софт перестает работать я имею возможность его снести и установить другой, менее капризный, который сохранит функционал купленного мной компьютера в полной мере. Здесь же четко пишут :
Зарядка відключається назавжди.
Тебе просто отрубают основную часть функционала автомобиля навсегда. А это важнейшая функция, без которой в итоге я получаю уже совсем не то устройство которое я покупал изначально. В данном конкретном случае я допускаю что это в какой то мере оправдано чтобы уберечь от возможных проблемм с неисправной батареей. Но сам принцип того что производитель может элементарно ограничивать функционал уже легально купленного тобой девайса по своему собственному усмотрению - весьма не радужная перспектива. Со страховыми случаями сталкивались , когда любая микро царапина может трактоваться как нецелевое использование девайса. с последующими выводами в свою пользу. То же самое может быть и здесь. С одной стороны в случае развития каршеринга это может иметь свои плюсы - как защита авто от кражи например Но в случае частого владения автомобилем может быть использовано и против владельца. В общем ясно то что мы входим в совершенно новую парадигму замиоотношений производителей и собственников.
Son of Sun написав:Машина - средство повышенной опасности, которая в результате некоторых ДТП превращается в угрозу жизни окружающих. Только в совке и производных от оного...
Возможно. Но я про конкретную формулировку в ПДД -- она была только в совке.
От этого этот механизм не перестает быть менее опасным. И на счет наличия формулировки только в законодательстве ссср, тоже сомневаюсь. Эта формулировка из кодекса и она охватывает не только авто.
Покупая что-либо люди часто забывают о наличии обязательств в отношении своих прав собственности. Собственность обязывает.
Но без этого не становится и более опасным...
Вот, например, про Штаты:
В Соединённых штатах Америки имеется Свод деликтного права 1977 года. Параграф 519 этого Свода устанавливает общее правило наложения строгой ответственности (en:Strict liability) на лиц, причиняющих вред посредством чрезвычайно опасной деятельности. В соответствии с ним лицо, занимающееся чрезвычайно опасной деятельностью, подлежит ответственности за вред, который в результате этой деятельности оно причиняет другому лицу даже в том случае, если оно приняло крайние меры предосторожности, чтобы этот вред предотвратить. В каждом отдельном случае (в США принята англосаксонская система права) суд устанавливает насколько велик связанный с выполнением этой деятельности риск причинения вреда, размер потенциального вреда, угрозу причинения которого несет в себе эта деятельность, возможность предотвращения риска причинения вреда путём принятия разумных мер предосторожности, наконец, обычная ли это деятельность или же из ряда вон выходящая. В частности, имеются следующие прецеденты привлечения к строгой ответственности: хранение больших количеств воды в наливных цистернах или резервуарах, хранение больших количеств взрывчатых веществ или легковоспламеняющихся жидкостей, использование бурильных установок в густо населённых районах, применение ядохимикатов в качестве пестицидов, считающихся вредными для человека, проведение взрывных работ. При этом вред, причинённый в результате использования автомобилей, поездов и даже самолётов, как правило не влечёт строгой ответственности, и возмещается в случае установления вины причинителя вреда[10].
_hunter написав:Вот, например, про Штаты: -- никакой "повышенной опасности".
Штаты далеко, у них другая жизнь (система права). Наше законодательство базируется на европейской системе права.
Вот про Европу (что, кстати, такое "европейской системе права"?):
наличие общих правовых норм об ответственности за вред, причинённый источником повышенной опасности, характерно лишь для части национальных правопорядков стран Западной Европы, в которых значительное влияние на формирование и развитие гражданского законодательства оказало французское гражданское право. В современной Европе общие правовые нормы об ответственности за вред, причинённый источником повышенной опасности, можно видеть только в правопорядках Италии и Португалии. Во Франции и Бельгии ответственность за вред, причиненный источниками повышенной опасности специально в законодательстве не предусматривается, а, как правило, полностью охватывается нормами гражданского законодательства об ответственности владельца вещи, которая основывается на принципе причинения (Франция) или предполагаемой вины (Бельгия). К этой же группе правопорядков относится Англия, где с учётом особенностей национальной правовой системы, ответственность за вред, причинённый источниками повышенной опасности, основывается на сохраняющем до настоящего времени силу прецеденте середины XIX века. Такой порядок формулирования правовых предписаний создает одну из главных проблем - отсутствие единого подхода, как на легальном, так и теоретическом уровне к юридической природе обязательств, возникающих вследствие причинения вреда источником повышенной опасности, разрешить которую возможно на уровне правоприменения.