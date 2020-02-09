Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль авто

Додано: Пон 17 лют, 2020 13:23

LutsMan написав: Surfer написав: а вот право лочить девайс честно тобой купленный, даже такой дорогой как автомобиль по инициативе производителя, мало ли что ему взбредет в голову в следующий раз - не радостная перспектива. Да и хакерам данная возможность рано или поздно также будет доступна. а вот право лочить девайс честно тобой купленный, даже такой дорогой как автомобиль по инициативе производителя, мало ли что ему взбредет в голову в следующий раз - не радостная перспектива. Да и хакерам данная возможность рано или поздно также будет доступна.

Так автомобиль никто и не лочил, отключили функцию, которую новый владелец не покупал.

Вот смотрите пример из жизни - вы купили БУ ноутбук. Пользуетесь, не нарадуетесь, предыдущий хозяин оставил кучу программ крутых. они Вам очень нравятся. И тут в однажды на экране надпись - "Программа обнаружила, что она установлена не легально и заблокирована." Кому будете предъявлять претензии ? Тому, кто Вам продал ноутбук ? Или производителю программы, у которого украли ключ и пиратски поставили ? Вот здесь примерно такая же ситуация.

Так автомобиль никто и не лочил, отключили функцию, которую новый владелец не покупал.Вот смотрите пример из жизни - вы купили БУ ноутбук. Пользуетесь, не нарадуетесь, предыдущий хозяин оставил кучу программ крутых. они Вам очень нравятся. И тут в однажды на экране надпись - "Программа обнаружила, что она установлена не легально и заблокирована." Кому будете предъявлять претензии ? Тому, кто Вам продал ноутбук ? Или производителю программы, у которого украли ключ и пиратски поставили ?

Зарядка відключається назавжди.

Ну это если очень примерно ТА ЖЕ ситуация. В действительности если у меня какой то софт перестает работать я имею возможность его снести и установить другой, менее капризный, который сохранит функционал купленного мной компьютера в полной мере. Здесь же четко пишут :Тебе просто отрубают основную часть функционала автомобиля навсегда. А это важнейшая функция, без которой в итоге я получаю уже совсем не то устройство которое я покупал изначально. В данном конкретном случае я допускаю что это в какой то мере оправдано чтобы уберечь от возможных проблемм с неисправной батареей. Но сам принцип того что производитель может элементарно ограничивать функционал уже легально купленного тобой девайса по своему собственному усмотрению - весьма не радужная перспектива. Со страховыми случаями сталкивались , когда любая микро царапина может трактоваться как нецелевое использование девайса. с последующими выводами в свою пользу. То же самое может быть и здесь. С одной стороны в случае развития каршеринга это может иметь свои плюсы - как защита авто от кражи например Но в случае частого владения автомобилем может быть использовано и против владельца. В общем ясно то что мы входим в совершенно новую парадигму замиоотношений производителей и собственников.