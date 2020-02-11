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Tesla не дасть відновлювати
списані після ДТП в утиль авто

Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:33

Re: Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль ав

  _hunter написав:Что именно "вполне логично и закономерно"?

"Логично и закономерно" - это когда владелец имущества его защищает. Не находите ?
  _hunter написав:"владелец должен оплатить ущерб, не повредил -- не должен. "

Гениально! А на каждой Тесле прямо под лобовым стеклом лежит бумажечка, где написано кто её владелец и адрес, куда присылать пребования о возмещении убытков. Я правильно Вас понял ?
Чтобы понять логичность этого поступка компании Тесла, нужно сначала посмотреть на карту Суперчарджеров (а у нас их просто нет!) и потом посмотреть кто в гаражах занимается ремонтом Тесел (а это как раз наши умельцы!) и тогда станет понятно, от кого компания защищается.
Повторяю своё мнение - абсолютно понятное и логичное решение компании, оно давно уже ожидалось.
LutsMan
 
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