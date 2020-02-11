Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль авто

"Логично и закономерно" - это когда владелец имущества его защищает. Не находите ?
Гениально! А на каждой Тесле прямо под лобовым стеклом лежит бумажечка, где написано кто её владелец и адрес, куда присылать пребования о возмещении убытков. Я правильно Вас понял ?
Чтобы понять логичность этого поступка компании Тесла, нужно сначала посмотреть на карту Суперчарджеров (а у нас их просто нет!) и потом посмотреть кто в гаражах занимается ремонтом Тесел (а это как раз наши умельцы!) и тогда станет понятно, от кого компания защищается.
Повторяю своё мнение - абсолютно понятное и логичное решение компании, оно давно уже ожидалось.