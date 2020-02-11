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Tesla не дасть відновлювати
списані після ДТП в утиль авто

Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль авто
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:33

Re: Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль ав

  _hunter написав:Что именно "вполне логично и закономерно"?

"Логично и закономерно" - это когда владелец имущества его защищает. Не находите ?
  _hunter написав:"владелец должен оплатить ущерб, не повредил -- не должен. "

Гениально! А на каждой Тесле прямо под лобовым стеклом лежит бумажечка, где написано кто её владелец и адрес, куда присылать пребования о возмещении убытков. Я правильно Вас понял ?
Чтобы понять логичность этого поступка компании Тесла, нужно сначала посмотреть на карту Суперчарджеров (а у нас их просто нет!) и потом посмотреть кто в гаражах занимается ремонтом Тесел (а это как раз наши умельцы!) и тогда станет понятно, от кого компания защищается.
Повторяю своё мнение - абсолютно понятное и логичное решение компании, оно давно уже ожидалось.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:02

  LutsMan написав:
  _hunter написав:Что именно "вполне логично и закономерно"?

"Логично и закономерно" - это когда владелец имущества его защищает. Не находите ?
  _hunter написав:"владелец должен оплатить ущерб, не повредил -- не должен. "

Гениально! А на каждой Тесле прямо под лобовым стеклом лежит бумажечка, где написано кто её владелец и адрес, куда присылать пребования о возмещении убытков. Я правильно Вас понял ?
Чтобы понять логичность этого поступка компании Тесла, нужно сначала посмотреть на карту Суперчарджеров (а у нас их просто нет!) и потом посмотреть кто в гаражах занимается ремонтом Тесел (а это как раз наши умельцы!) и тогда станет понятно, от кого компания защищается.
Повторяю своё мнение - абсолютно понятное и логичное решение компании, оно давно уже ожидалось.

Нет конечно -- чуть ниже. Что, регистрационный номер транспортного средства никогда не приходилось видеть? :shock:

Понятнее не стало, но то такэ...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:27

Re: Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль ав

  _hunter написав:Нет конечно -- чуть ниже. Что, регистрационный номер транспортного средства никогда не приходилось видеть?

Ну да, на сарае тоже что-то написано... а там дрова лежат.
Вам мало примера эвроблях на наших дорогах, на которых вообще не понятно кто ездит?
Особенно прикольно, когда украинец (раз!) заряжает Теслу с американскими номерами (два!) (они ведь с их аукционов сюда едут, вместе с номерами), где-нибудь в Германии (три!). Представили картинку ? И кому потом претензии предьявлять ?

  _hunter написав:Понятнее не стало, но то такэ...

Жаль. Я старался. Честно. Но, наверное, где-то в идеальных мирах ваш подход и сработает, но не в наших реалиях.
Если знаете другой способ, как компания Тесла может защищать своё имущество от наших кулибиных с паяльником, то прошу Вас не стесняйтесь - поделитесь им здесь.
LutsMan
 
Повідомлень: 763
З нами з: 10.06.08
Подякував: 176 раз.
Подякували: 218 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:36

  LutsMan написав:
  _hunter написав:Нет конечно -- чуть ниже. Что, регистрационный номер транспортного средства никогда не приходилось видеть?

Ну да, на сарае тоже что-то написано... а там дрова лежат.
Вам мало примера эвроблях на наших дорогах, на которых вообще не понятно кто ездит?
Особенно прикольно, когда украинец (раз!) заряжает Теслу с американскими номерами (два!) (они ведь с их аукционов сюда едут, вместе с номерами), где-нибудь в Германии (три!). Представили картинку ? И кому потом претензии предьявлять ?

  _hunter написав:Понятнее не стало, но то такэ...

Жаль. Я старался. Честно. Но, наверное, где-то в идеальных мирах ваш подход и сработает, но не в наших реалиях.
Если знаете другой способ, как компания Тесла может защищать своё имущество от наших кулибиных с паяльником, то прошу Вас не стесняйтесь - поделитесь им здесь.

Забавная сказка. Жаль в реальной жизни не встречается (если мы таки про Европу/Штаты говорим).
Более того: идентификатор _каждой_ машины, подключаемой к СЧ передается в ГО. Найти владельца по VIN-у _даже_ в этой стране -- не проблема.
Еще раз: к защите "зарядок" это решение не относится никаким боком.

Именно на наших кулибиных Тесле вообще побоку -- "их" зарядок у нас нет.
_hunter
 
Повідомлень: 1664
З нами з: 22.03.15
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