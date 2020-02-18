Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль авто
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_hunter написав:Что именно "вполне логично и закономерно"?
"Логично и закономерно" - это когда владелец имущества его защищает. Не находите ?
_hunter написав:"владелец должен оплатить ущерб, не повредил -- не должен. "
Гениально! А на каждой Тесле прямо под лобовым стеклом лежит бумажечка, где написано кто её владелец и адрес, куда присылать пребования о возмещении убытков. Я правильно Вас понял ? Чтобы понять логичность этого поступка компании Тесла, нужно сначала посмотреть на карту Суперчарджеров (а у нас их просто нет!) и потом посмотреть кто в гаражах занимается ремонтом Тесел (а это как раз наши умельцы!) и тогда станет понятно, от кого компания защищается. Повторяю своё мнение - абсолютно понятное и логичное решение компании, оно давно уже ожидалось.
_hunter написав:Что именно "вполне логично и закономерно"?
"Логично и закономерно" - это когда владелец имущества его защищает. Не находите ?
_hunter написав:"владелец должен оплатить ущерб, не повредил -- не должен. "
Гениально! А на каждой Тесле прямо под лобовым стеклом лежит бумажечка, где написано кто её владелец и адрес, куда присылать пребования о возмещении убытков. Я правильно Вас понял ? Чтобы понять логичность этого поступка компании Тесла, нужно сначала посмотреть на карту Суперчарджеров (а у нас их просто нет!) и потом посмотреть кто в гаражах занимается ремонтом Тесел (а это как раз наши умельцы!) и тогда станет понятно, от кого компания защищается. Повторяю своё мнение - абсолютно понятное и логичное решение компании, оно давно уже ожидалось.
Нет конечно -- чуть ниже. Что, регистрационный номер транспортного средства никогда не приходилось видеть?
_hunter написав:Нет конечно -- чуть ниже. Что, регистрационный номер транспортного средства никогда не приходилось видеть?
Ну да, на сарае тоже что-то написано... а там дрова лежат. Вам мало примера эвроблях на наших дорогах, на которых вообще не понятно кто ездит? Особенно прикольно, когда украинец (раз!) заряжает Теслу с американскими номерами (два!) (они ведь с их аукционов сюда едут, вместе с номерами), где-нибудь в Германии (три!). Представили картинку ? И кому потом претензии предьявлять ?
_hunter написав:Понятнее не стало, но то такэ...
Жаль. Я старался. Честно. Но, наверное, где-то в идеальных мирах ваш подход и сработает, но не в наших реалиях. Если знаете другой способ, как компания Тесла может защищать своё имущество от наших кулибиных с паяльником, то прошу Вас не стесняйтесь - поделитесь им здесь.
_hunter написав:Нет конечно -- чуть ниже. Что, регистрационный номер транспортного средства никогда не приходилось видеть?
Ну да, на сарае тоже что-то написано... а там дрова лежат. Вам мало примера эвроблях на наших дорогах, на которых вообще не понятно кто ездит? Особенно прикольно, когда украинец (раз!) заряжает Теслу с американскими номерами (два!) (они ведь с их аукционов сюда едут, вместе с номерами), где-нибудь в Германии (три!). Представили картинку ? И кому потом претензии предьявлять ?
_hunter написав:Понятнее не стало, но то такэ...
Жаль. Я старался. Честно. Но, наверное, где-то в идеальных мирах ваш подход и сработает, но не в наших реалиях. Если знаете другой способ, как компания Тесла может защищать своё имущество от наших кулибиных с паяльником, то прошу Вас не стесняйтесь - поделитесь им здесь.
Забавная сказка. Жаль в реальной жизни не встречается (если мы таки про Европу/Штаты говорим). Более того: идентификатор _каждой_ машины, подключаемой к СЧ передается в ГО. Найти владельца по VIN-у _даже_ в этой стране -- не проблема. Еще раз: к защите "зарядок" это решение не относится никаким боком.
Именно на наших кулибиных Тесле вообще побоку -- "их" зарядок у нас нет.
_hunter написав:Именно на наших кулибиных Тесле вообще побоку -- "их" зарядок у нас нет.
А кто-то запретил Вам заряжать свою Теслу на НЕ суперчарджерах ? Повторяю ещё раз - никто не ограничивает функционал вашего автомобиля, Вы можете спокойно его заряжать на других зарядках. Они ограничили зарядку "кулибинских конструкторов" на своих суперчарджерах. Логично и правильно. Я лично никогда и никому не разрешаю курить в моём автомобиле - это мой закон! Как хочу, так и распоряжаюсь своей собственностью. Никто Вам не запрещает пользоваться своей собственностью так, как Вы считаете нужным. В чём проблема Тесле устанавливать свои правила на своих зарядках ? Или Вы не отличаете частную собственность от государственной(общественной) ? Не нравятся их правила - не покупайте их автомобили, но говорить им что "это правильно, а это не правильно" никто Вам права не давал. Повторяю еще раз - "ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. ИХ ПРАВИЛА." Дискуссию считаю законченной, ответа на свои аргументы я так и не увидел - больше отвечать не буду, не вижу смысла бестолково тратить своё время. Удачи.
_hunter написав:Именно на наших кулибиных Тесле вообще побоку -- "их" зарядок у нас нет.
А кто-то запретил Вам заряжать свою Теслу на НЕ суперчарджерах ? Повторяю ещё раз - никто не ограничивает функционал вашего автомобиля, Вы можете спокойно его заряжать на других зарядках. Они ограничили зарядку "кулибинских конструкторов" на своих суперчарджерах. Логично и правильно. Я лично никогда и никому не разрешаю курить в моём автомобиле - это мой закон! Как хочу, так и распоряжаюсь своей собственностью. Никто Вам не запрещает пользоваться своей собственностью так, как Вы считаете нужным. В чём проблема Тесле устанавливать свои правила на своих зарядках ? Или Вы не отличаете частную собственность от государственной(общественной) ? Не нравятся их правила - не покупайте их автомобили, но говорить им что "это правильно, а это не правильно" никто Вам права не давал. Повторяю еще раз - "ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. ИХ ПРАВИЛА." Дискуссию считаю законченной, ответа на свои аргументы я так и не увидел - больше отвечать не буду, не вижу смысла бестолково тратить своё время. Удачи.
Эм... Тесла запрещает:
відтепер на відновлених авто буде відключена функція швидкої зарядки на фірмових станціях Supercharger або на будь-яких інших. Зарядка відключається назавжди
-- новость точно удалось прочитать? Т.е. производитель ограничивает фунциональность именно _чужого_ автомобиля.
Отвечать таки больше не нужно -- ответы таки бестолковы...