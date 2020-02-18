Tesla не дасть відновлювати списані після ДТП в утиль авто

Додано: Чет 20 лют, 2020 21:29

_hunter написав: Именно на наших кулибиных Тесле вообще побоку -- "их" зарядок у нас нет. Именно на наших кулибиных Тесле вообще побоку -- "их" зарядок у нас нет.

А кто-то запретил Вам заряжать свою Теслу на НЕ суперчарджерах ?Повторяю ещё раз - никто не ограничивает функционал вашего автомобиля, Вы можете спокойно его заряжать на других зарядках. Они ограничили зарядку "кулибинских конструкторов" на своих суперчарджерах. Логично и правильно.Я лично никогда и никому не разрешаю курить в моём автомобиле - это мой закон! Как хочу, так и распоряжаюсь своей собственностью. Никто Вам не запрещает пользоваться своей собственностью так, как Вы считаете нужным. В чём проблема Тесле устанавливать свои правила на своих зарядках ? Или Вы не отличаете частную собственность от государственной(общественной) ? Не нравятся их правила - не покупайте их автомобили, но говорить им что "это правильно, а это не правильно" никто Вам права не давал.Повторяю еще раз - "ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. ИХ ПРАВИЛА."Дискуссию считаю законченной, ответа на свои аргументы я так и не увидел - больше отвечать не буду, не вижу смысла бестолково тратить своё время. Удачи.