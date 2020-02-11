На сьогоднішній день проект по заміні газових котлів обговорюється.
Дивися повний текст Отримувачам субсидій пропонують встановити нові газові котли.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 09:35
Отримувачам субсидій пропонують встановити нові газові котли
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Отримувачам субсидій пропонують встановити нові газові котли.
Додано: Суб 15 лют, 2020 09:35
Субсидию урезали так,что её не хватает на покрытие выделенного объема.О какой экономии и котлах говорит этот инопланетянин.
Додано: Суб 15 лют, 2020 09:39
Якщо Нафтогаз агітує за зменшення споживання газу, митники мають за утеплення будинків: український вело з квадратними колесами, нелогічно, але їде.
Додано: Суб 15 лют, 2020 10:05
И тут Коболева понесло. Совет вроде умный, но глупее его трудно придумать.
КПД котлов, старых и новых, не так уже сильно и отличается. Это большие материальные расходы, которые не окупятся незначительным уменьшением потерь.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Суб 15 лют, 2020 10:05
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