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Отримувачам субсидій пропонують
встановити нові газові котли

Отримувачам субсидій пропонують встановити нові газові котли
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 09:35

Отримувачам субсидій пропонують встановити нові газові котли

Пропонуємо до обговорення:
На сьогоднішній день проект по заміні газових котлів обговорюється.

Дивися повний текст Отримувачам субсидій пропонують встановити нові газові котли.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 09:35

Субсидию урезали так,что её не хватает на покрытие выделенного объема.О какой экономии и котлах говорит этот инопланетянин.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 09:39

Якщо Нафтогаз агітує за зменшення споживання газу, митники мають за утеплення будинків: український вело з квадратними колесами, нелогічно, але їде.
noyesnoyes
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:05

И тут Коболева понесло. Совет вроде умный, но глупее его трудно придумать.
КПД котлов, старых и новых, не так уже сильно и отличается. Это большие материальные расходы, которые не окупятся незначительным уменьшением потерь.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:05

  noyesnoyes написав:Якщо Нафтогаз агітує за зменшення споживання газу, митники мають за утеплення будинків: український вело з квадратними колесами, нелогічно, але їде.
Ехать будет, все зависит от уклона горки
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:21

За 30 лет газификации все уже просчитано и без королева умник епрст!
tofickk
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