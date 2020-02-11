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Отримувачам субсидій пропонують
встановити нові газові котли

Отримувачам субсидій пропонують встановити нові газові котли
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 09:35

Отримувачам субсидій пропонують встановити нові газові котли

Пропонуємо до обговорення:
На сьогоднішній день проект по заміні газових котлів обговорюється.

Дивися повний текст Отримувачам субсидій пропонують встановити нові газові котли.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 09:35

Субсидию урезали так,что её не хватает на покрытие выделенного объема.О какой экономии и котлах говорит этот инопланетянин.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 09:39

Якщо Нафтогаз агітує за зменшення споживання газу, митники мають за утеплення будинків: український вело з квадратними колесами, нелогічно, але їде.
noyesnoyes
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:05

И тут Коболева понесло. Совет вроде умный, но глупее его трудно придумать.
КПД котлов, старых и новых, не так уже сильно и отличается. Это большие материальные расходы, которые не окупятся незначительным уменьшением потерь.
Гончарука - у відставку!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:05

  noyesnoyes написав:Якщо Нафтогаз агітує за зменшення споживання газу, митники мають за утеплення будинків: український вело з квадратними колесами, нелогічно, але їде.
Ехать будет, все зависит от уклона горки
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:21

За 30 лет газификации все уже просчитано и без королева умник епрст!
tofickk
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 13:01

А еще новую газотранспортную систему и электростанции.
aolshaneckiy
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:37

нужно срочно заменить "старых и неэффективных" глав «Нафтогаза» ,
а именно Коболева,
на современных и более продуктивных работников.
Марта
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 17:21

Живу в 9-эт доме ,газовщики "-Запорожгаз" нагло рано утром,пока жильцы спали ,установили общедомовой счетчик ,до этого мы 4 р дружно давали отпор при попытке этих гоп-стопников установить общий на дом счетчик,в доме снимают квартиры и проживают 89 чел квартирантов не прописанных-мне в месяц за газовую плиту начисляют -18м.куб-я плитой редко пользуюсь-как обидно и несправедливо! Счетчик самой не за что купить-получаю пенсию по инвалидности-2300+субсидия-все уходит на оплату коммуналки!
ms_pronja
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:07

тупіше нікуди, краще вже нарешті поставити всім лічильники та утеплити, а економія міфічна...котли посталять дорогущі...зеконоплять на гільзація, старі будинки посипляться від того кондесаційного гувна... а батареї, а самотічні системи, для заміни яких ще й електрику підключати, з якою теж достатньо лаж... і що найгірше в нашій країні така брєддова ідея може й взлетіти
shlyocuk
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