Отримувачам субсидій пропонують встановити нові газові котли

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 23:44
Re: Отримувачам субсидій пропонують встановити нові газові к
Кочевники пересели с лошадей в СВ вагоны и едут на заработки, в остальном ничего с тех времен не изменилось.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 00:05
Поміняв два роки назад котел, на більш сучасний. Зразу відчув різницю - газу витрачає в два рази більше. Економії точно не буде, старі котли без електроніки більш економні, ніж сучасні наворочені.
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