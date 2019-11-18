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Отримувачам субсидій пропонують
встановити нові газові котли

Отримувачам субсидій пропонують встановити нові газові котли
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 23:44

Re: Отримувачам субсидій пропонують встановити нові газові к

Кочевники пересели с лошадей в СВ вагоны и едут на заработки, в остальном ничего с тех времен не изменилось.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 00:05

Поміняв два роки назад котел, на більш сучасний. Зразу відчув різницю - газу витрачає в два рази більше. Економії точно не буде, старі котли без електроніки більш економні, ніж сучасні наворочені.
using40
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 01:07

  ms_pronja написав:Счетчик самой не за что купить-получаю пенсию по инвалидности-2300+субсидия-все уходит на оплату коммуналки!

Стесняюсь спросить, а за кого голосовали? Небось за ЗЕ?
Sam17a
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 01:11

  using40 написав:Поміняв два роки назад котел, на більш сучасний. Зразу відчув різницю - газу витрачає в два рази більше. Економії точно не буде, старі котли без електроніки більш економні, ніж сучасні наворочені.

Да, а что за котел был и на какой поменяли?
Sam17a
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 01:21

  Sam17a написав:
  ms_pronja написав:Счетчик самой не за что купить-получаю пенсию по инвалидности-2300+субсидия-все уходит на оплату коммуналки!

Стесняюсь спросить, а за кого голосовали? Небось за ЗЕ?

Есть разница? Отжим населения начался не год и не два назад.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
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  #<12
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