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Отримувачам субсидій пропонують
встановити нові газові котли

Отримувачам субсидій пропонують встановити нові газові котли
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 23:44

Re: Отримувачам субсидій пропонують встановити нові газові к

Кочевники пересели с лошадей в СВ вагоны и едут на заработки, в остальном ничего с тех времен не изменилось.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 00:05

Поміняв два роки назад котел, на більш сучасний. Зразу відчув різницю - газу витрачає в два рази більше. Економії точно не буде, старі котли без електроніки більш економні, ніж сучасні наворочені.
using40
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 01:07

  ms_pronja написав:Счетчик самой не за что купить-получаю пенсию по инвалидности-2300+субсидия-все уходит на оплату коммуналки!

Стесняюсь спросить, а за кого голосовали? Небось за ЗЕ?
Sam17a
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 01:11

  using40 написав:Поміняв два роки назад котел, на більш сучасний. Зразу відчув різницю - газу витрачає в два рази більше. Економії точно не буде, старі котли без електроніки більш економні, ніж сучасні наворочені.

Да, а что за котел был и на какой поменяли?
Sam17a
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 01:21

  Sam17a написав:
  ms_pronja написав:Счетчик самой не за что купить-получаю пенсию по инвалидности-2300+субсидия-все уходит на оплату коммуналки!

Стесняюсь спросить, а за кого голосовали? Небось за ЗЕ?

Есть разница? Отжим населения начался не год и не два назад.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 02:02

ruvex
Да, но он продолжается и темпы не то, что бы снизились,а усилились.
И да, разница есть за кого. Население сделало свой выбор и теперь нечего ныть - кушайТе.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 02:10

Re: Отримувачам субсидій пропонують встановити нові газові к

А по теме статьи. Те, кто получают субсидию не тянут по финансам даже стоимость коммунальных услуг. Как мне нравятся нынешнее чиновники, которые считают, что такие семьи легко выложат пару тысяч долларов на замену котла. Ну конечно, это такая мелочь для "слуг" - у хазяев уж точно денег полно.
П.С. и не нужно тут меня потом комментировать, что это дёшево. Нормальный котел в районе штуки, работа, обвязка и сюрприз, сюрприз, разрешение из газовой службы на замену - в стоимость крутого котла.
Sam17a
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  #<12
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