Отримувачам субсидій пропонують встановити нові газові котли

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 23:44
Re: Отримувачам субсидій пропонують встановити нові газові к
Кочевники пересели с лошадей в СВ вагоны и едут на заработки, в остальном ничего с тех времен не изменилось.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 00:05
Поміняв два роки назад котел, на більш сучасний. Зразу відчув різницю - газу витрачає в два рази більше. Економії точно не буде, старі котли без електроніки більш економні, ніж сучасні наворочені.
Додано: Нед 16 лют, 2020 01:07
Додано: Нед 16 лют, 2020 01:11
Додано: Нед 16 лют, 2020 01:21
Есть разница? Отжим населения начался не год и не два назад.
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Black Jack - White Business
Додано: Нед 16 лют, 2020 02:02
ruvex
Да, но он продолжается и темпы не то, что бы снизились,а усилились.
И да, разница есть за кого. Население сделало свой выбор и теперь нечего ныть - кушайТе.
Додано: Нед 16 лют, 2020 02:10
Re: Отримувачам субсидій пропонують встановити нові газові к
А по теме статьи. Те, кто получают субсидию не тянут по финансам даже стоимость коммунальных услуг. Как мне нравятся нынешнее чиновники, которые считают, что такие семьи легко выложат пару тысяч долларов на замену котла. Ну конечно, это такая мелочь для "слуг" - у хазяев уж точно денег полно.
П.С. и не нужно тут меня потом комментировать, что это дёшево. Нормальный котел в районе штуки, работа, обвязка и сюрприз, сюрприз, разрешение из газовой службы на замену - в стоимость крутого котла.
Додано: Нед 16 лют, 2020 17:00
Самые экономичные - это котлы с медным теплообменником. Но они с циркуляционными насосами и электроавтоматикой, а что у нас творится с подачей электроэнергии, особенно в селах, общеизвестно : то низкое напряжение, то его совсем нет, то скачок. Вот и приходится ставить энергонезависимые напольные с чугунными и стальными теплообменниками, но с не очень высоким КПД.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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