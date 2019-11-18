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Отримувачам субсидій пропонують
встановити нові газові котли

Отримувачам субсидій пропонують встановити нові газові котли
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 15:09

А за чей счёт уставливать новый котёл

Если за счёт Государства пусть установить мне котёл я не против. Но за свои я , не буду. Мне и первый котел очень дорого и тяжело обошёлся.
koskamaucaa
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 17:00

Самые экономичные - это котлы с медным теплообменником. Но они с циркуляционными насосами и электроавтоматикой, а что у нас творится с подачей электроэнергии, особенно в селах, общеизвестно : то низкое напряжение, то его совсем нет, то скачок. Вот и приходится ставить энергонезависимые напольные с чугунными и стальными теплообменниками, но с не очень высоким КПД.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:29

  warlamp написав:Самые экономичные - это котлы с медным теплообменником. Но они с циркуляционными насосами и электроавтоматикой, а что у нас творится с подачей электроэнергии, особенно в селах, общеизвестно : то низкое напряжение, то его совсем нет, то скачок. Вот и приходится ставить энергонезависимые напольные с чугунными и стальными теплообменниками, но с не очень высоким КПД.

А стабилизатор поставить (не говоря уже про ИБП) -- слишком просто/не интересно?
_hunter
 
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