Отримувачам субсидій пропонують встановити нові газові котли

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Додано: Нед 16 лют, 2020 15:09
А за чей счёт уставливать новый котёл
Если за счёт Государства пусть установить мне котёл я не против. Но за свои я , не буду. Мне и первый котел очень дорого и тяжело обошёлся.
Додано: Нед 16 лют, 2020 17:00
Самые экономичные - это котлы с медным теплообменником. Но они с циркуляционными насосами и электроавтоматикой, а что у нас творится с подачей электроэнергии, особенно в селах, общеизвестно : то низкое напряжение, то его совсем нет, то скачок. Вот и приходится ставить энергонезависимые напольные с чугунными и стальными теплообменниками, но с не очень высоким КПД.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Пон 17 лют, 2020 10:29
А стабилизатор поставить (не говоря уже про ИБП) -- слишком просто/не интересно?
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